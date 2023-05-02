عبدالكريم العبدالله



في إطار حرص وزارة الصحة على ضخ دماء جديدة ضمن الخطة التطويرية الشاملة بهدف التطوير الوظيفي ورفع الكفاءة وتحسين أساليب العمل وتنظيم استغلال الموارد والقدرة على الإنجاز وفق خطة الوزارة الاستراتيجية، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي عددا من قرارات التدوير في قطاعات الأدوية والتجهيزات الطبية والرقابة الدوائية على مستوى مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمراقبين.



هذا، وتنشر «الأنباء» المشمولين بالتدوير الذي جاء بعد تقييم الأداء في تلك القطاعات خلال الفترة السابقة، كما يلي: تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية



٭ مي بوشيبة: مراقب التسجيل والإفراج، وتكليفها بمهام مدير إدارة التسجيل.



٭ دنيا بستكي: تكليفها بمهام مراقب مختبرات الأدوية في إدارة التسجيل.



٭ فاطمة الكندري: رئيس قسم الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.



٭ عامر العجمي: رئيس قسم الأدوية الواردة.



٭ ديانا غازي: رئيس قسم التدريب.



٭ هبه الشايجي: رئيس قسم المعلومات الدوائية والسموم.



٭ عبدالرحمن العومي: رئيس قسم تسعيرة الأدوية.



٭ زينب دشتي: رئيس قسم الكيمياء التحليلية.



٭ هدى الطيب: رئيس قسم الفارماكولوجي.



٭ هنادي بارون: رئيس قسم المايكروبيولوجي.



المستودعات الطبية



٭ غالية النويف: مراقب الأدوية وتكليفها بمهام مدير إدارة المستودعات.



٭ عبدالله عوض العنزي: مراقب اللوازم الطبية.



٭ عبدالله ناصر المطيري: مراقب المخازن.



٭ فاطمة الشمري: رئيس قسم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.



٭ أنوار القطان: رئيس قسم الحبوب.



٭ نجود بوقريص: رئيس قسم المستحضرات الصيدلانية.



٭ بشاير العجمي: رئيس قسم الحقن.



٭ فهد القطان: رئيس قسم التخزين والتوزيع.



الخدمات الصيدلانية



٭ عادل السالم: مدير إدارة الخدمات الصيدلانية.



٭ عقاب الرشيدي: مراقب التخطيط والتدريب.



٭ ناصر الشمري: مراقب التنسيق والمتابعة.



الرقابة الدوائية والغذائية:



٭ مبارك العجمي: مكتب الوكيل المساعد للرقابة الدوائية.