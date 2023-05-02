القاهرة - هناء السيد



منحت جامعة سوهاج الباحث فهد عدنان يوسف القحطاني درجة الدكتوراه مع التوصية بالطبع وتبادل الرسالة، في تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية، بعنوان فاعلية برنامج مقترح في التربية الفنية باستخدام الرحلات المعرفية عبر الويب لتنمية التذوق الفني والمهارات الحياتية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بالكويت.



وشهد رئيس جامعة سوهاج د.مصطفى عبدالخالق جلسة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث فهد القحطاني، وبحضور القائم بعمل عميد الكلية د.عماد صموئيل، ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث عبدالباسط دياب، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب د.حسين عطا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجمهور.



وضمت لجنة الإشراف كلا من أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية ونائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية السابق د.خالد عبداللطيف عمران، أستاذة المناهج وطرق تدريس التربية الفنية وعميدة كلية التربية النوعية السابقة د.زينب محمود الشريف.



كما ضمت لجنة المناقشة والحكم أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية المتفرغ بكلية التربية بجامعة سوهاج د.أحمد جابر، وأستاذة المناهج وطرق التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي فاطمة الزهراء كمال أحمد.