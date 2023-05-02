

أحرز المنتخب الوطني ثلاث ميداليات فضية في مختلف مسابقات البطولة العربية الـ12 للرماية بالقوس والسهم والتي احتضنتها جزيرة جربة التونسية.



وفاز الرامي عبدالله مال الله بالميدالية الفضية في مسابقة فردي رجال ـ فئة القوس المركب، فيما حلت حنان المياس ثانية في مسابقة فردي ـ سيدات وتوجت بالميدالية الفضية. وفي مسابقة الفرق المختلطة اعتلى المنتخب الوطني عبر لاعبيه عبدالله مال الله وحنان المياس منصة التتويج ثانيا للمسابقة وتوج بالميدالية الفضية. واختتمت أول من أمس فعاليات البطولة التي أقيمت على مدى أربعة أيام بمشاركة أبرز البطلات والأبطال العرب المصنفين ضمن مراكز متقدمة على الصعيد الدولي والمنتمين الى منتخبات 10 دول عربية هي الكويت والأردن ومصر وقطر والسودان والسعودية والعراق والإمارات والجزائر بالإضافة إلى تونس البلد المنظم.