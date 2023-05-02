أعلن رئيس الاتحاد ونادي الغوص والإنقاذ م.طلال السرحان أن استضافة الكويت لبطولة العالم للغوص الحر خلال الفترة من 7 إلى 13 الجاري ستشهد مشاركة أكثر من 44 دولة يمثلها 350 لاعبا، فضلا عن الأجهزة الفنية والإدارة والطبية للمنتخبات المشاركة، وهو العدد الأكبر من الرياضيين المشاركين في البطولة بشكل عام وكذلك على مستوى الكويت صاحبة الريادة في تنظيم البطولات العالمية والقارية والعربية والخليجية في المنطقة.



وأضاف السرحان في تصريح صحافي أن بداية الغيث قطرة، وبطولة العالم للغوص الحر هي مقدمة لاستضافة المزيد من البطولات في الفترة المقبلة، موضحا أن الكويت جاهزة لاستضافة البطولة وإظهارها بأفضل صورة، وتحقيق النجاح المأمول سواء تنظيميا أو فنيا، وذلك بعد انتهاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة من جميع استعداداتها بشكل مبكر في ظل المشاركة الكثيفة من الدول.



وكشف السرحان عن قائمة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات التي وقع الاختيار عليها للمشاركة، إذ تضم قائمة الرجال كلا من: حسن علي الشراح، حمد علام الكندري، يوسف مكي المويل، حمد عبدالله إسماعيل، وعيد الله مشاري الحماد، فيما تضم قائمة السيدات: مي داود البدر، شيخة حسين بوعركي، زينب جاسم الوزان، مريم إبراهيم القطان وعلياء سالم السالم.



وثمن السرحان الدور الذي لعبته هيئة الرياضة، وكذلك اللجنة الأولمبية في دعم الاتحاد والنادي لاستضافة البطولة، وتذليل كافة العقبات التي واجهته في الاستعدادات وعلى الجهود المضاعفة التي بذلوها لإنجاح هذه الاستضافة، كما طالب الجماهير بدعم ومساندة منتخبنا من أجل تحقيق النتائج المرجوة واللائقة في هذا العرس العالمي.