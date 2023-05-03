دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن تشغيل أولى محطات الضغط المرتفع جهد 132 كيلوفولت في مدينة المطلاع أمس ضمن الخطة المبرمجة لهذا الشهر والتي تستهدف تشغيل 4 محطات.



وقالت المصادر ان المحطة التي شغلت أمس تم الانتهاء من البرامج التجريبية الخاصة بها وتم إيصالها إلى الشبكة امس لتغذية منطقة N8 في المدينة.



وأوضحت ان جدول المحطات المتوقع تشغيلها خلال الشهر الجاري هي محطة تغذي منطقة N7 في التاسع من هذا الشهر وثم في 18 منه محطة لتغذية N6 وفي يوم 25 من الشهر الجاري محطة لتغطية N10.



ولفتت المصادر إلى ان الوزارة تجهز الخطة الزمنية حاليا لتشغيل باقي محطات جهد 132 ويبلغ عددها بالمجمل 36 محطة تم تشغيل 7 منها حتى الآن.



وأوضحت ان «خطة المطلاع» مقسمة إلى 3 مراحل انتهى أولاها بتشغيل 4 محطات جهد 400 كيلوفولت ويجري حاليا استكمال المرحلة الثانية والمتعلقة بمحطات جهد 132.



من جانب آخر، طلبت وزارة الكهرباء والماء من المقيدين بنظام التوظيف في ديوان الخدمة وصدر لهم كتاب ترشيح بضرورة مراجعة مكتب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية لاستكمال إجراءات التعيين، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء وفي موعد أقصاه 18 الجاري، حيث لن يتم استقبال أي طلب بعد هذا الموعد.