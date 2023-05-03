عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا يقضي بتكليف مدير إدارة التقنيات د.غانم السليماني بالإضافة الى عمله مديرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي. من جانبه، أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان 4 قرارات جديدة بنقل مراقبين بين المناطق التعليمية، حيث تم نقل مراقبة التعيين في إدارة الموارد البشرية عبير الجبر للعمل بوظيفة مراقب إدارة الخدمات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، ونقل مراقب الخدمات بمنطقة العاصمة يوسف حاجية للعمل بنفس الوظيفة في منطقة حولي التعليمية، ونقل مراقب إدارة الخدمات في منطقة مبارك الكبير بدر الجدعي للعمل بنفس الوظيفة في منطقة العاصمة التعليمية، وإنهاء ندب مراقب الاختيار في الموارد البشرية جمال العتيبي ونقله رئيسا لقسم العهد المخزنية بمنطقة الجهراء التعليمية.