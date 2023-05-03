أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن تنظيمها حملة تبرعات تحت شعار «أغيثوا السودان» لإغاثة الشعب السوداني الشقيق ممن يعانون ظروفا إنسانية صعبة نتيجة الأوضاع التي يمرون بها.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير، في تصريح لـ «كونا»، إن تنظيم الحملة يأتي تضامنا مع الظروف الصعبة التي يواجهها الأشقاء في السودان واستجابة لحاجتهم الماسة لمتطلبات الحياة الأساسية لاسيما الدوائية والغذائية.



ولفت الساير إلى الأوضاع الداخلية في بعض المدن السودانية التي زادت من الاحتياجات الملحة للدواء والغذاء ومياه الشرب والمأوى ما دعا «الهلال الأحمر» إلى إطلاق هذه الحملة لتوفير المواد الضرورية التي تحتاجها المستشفيات هناك.



وأكد حشد الجمعية لطاقاتها البشرية وكوادرها التطوعية لتعزيز الحملة وإنجاحها داعيا الجميع إلى التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية أو التبرعات المباشرة في مقر الجمعية عبر «كي.نت»، معربا عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة السياسية بإرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى السودان، مشيرا إلى أن الكويت سباقة دائما بتقديم العون للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.