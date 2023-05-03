خاجه لطلبة الكلية: عليكم استثمار الوقت وبذل الجهد وعدم التردد في طلب المشورة أو المساعدة



بحضور القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د.ميثم عباس خاجه، والقائم بأعمال مساعد العميد للشئون الأكاديمية والطلابية د.فاطمة الصالح، والقائم بأعمال العميد المساعد للأبحاث أ.د.ويلياس مشوسا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، أقامت الكلية حفل المعاطف البيضاء للعام الدراسي 2022/ 2023 لطلبة كلية الصيدلة يوم الأحد الماضي على مسرح مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بالجابرية.



وفي هذه المناسبة رحب القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د.ميثم خاجه بمنتسبي الكلية ضمن الحفل السنوي الثاني لارتداء المعاطف البيضاء لطلبة السنة الثانية، مشيرا إلى أن حفل ارتداء المعطف الأبيض هو تقليد هادف يدل على انتقال الطالب إلى السنوات السريرية لبرنامج الصيدلة ويرمز الى مفهوم تقديم الخدمة السريرية ورعاية المرضى التي تعتبر ركيزة أساسية لمهنة الصيدلة أسوة بالمهن الطبية الأخرى.



وقدم د.خاجه عدة نصائح ثمينة لطلبة وطالبات الكلية أهمها استثمار الوقت وبذل الجهد خلال سنوات دراستهم وعدم التردد في طلب المشورة أو المساعدة، لافتا الى أن جميع أعضاء هيئة التدريس متواجدون لخدمتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم في حياتهم العلمية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.



من جانبها، ذكرت القائمة بأعمال العميد المساعد للشئون الأكاديمية والطلابية د.فاطمة الصالح، أن لحظة ارتداء المعطف الأبيض هي لحظة مميزة في حياة طلبة الصيدلة لأنها تعد رمزا للتفاني والمسؤولية الكبيرة التي يحملها الصيادلة تجاه مرضاهم ومجتمعهم بأسره، مشيرة إلى ثقتهم العالية بالطلبة والطالبات.



وتقدمت بالشكر إلى كل من شارك في نجاح هذا الحفل وعلى رأسهم الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية لدعمهم المستمر وحرصهم على المشاركة للسنة الثانية على التوالي، كما شكرت دار سكرابز على تعاونها المستمر.



وشهدت مراسم ارتداء المعاطف البيضاء تأدية الطلبة والطالبات القسم في أجواء يملؤها الفخر، مضمونه «أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كل أدوارها، وأن أكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله في سري وعلانيتي تجاه الله ورسوله والمؤمنين».



الجدير بالذكر، أن حفل المعطف الأبيض أقيم لأول مرة في كلية الأطباء الجراحين بجامعة كولومبيا، وتبنته العديد من الكليات المشاركة في تعليم وتدريب طلاب المهن الصحية والطبية، وعقدت جامعة تكساس أول حفل لها بالمعطف الأبيض عام 2007، ويستمر هذا التقليد الجميل إلى يومنا هذا.