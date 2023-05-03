عاطف رمضان



قالت وزارة الأشغال العامة ان عدد البلاغات التي تم التعامل معها عبر بدالة الطوارئ 150 خلال شهر أبريل الماضي حوالي ٣٣٦٩ بلاغا.



وبحسب إحصائية صادرة عن الوزارة حصلت «الأنباء» على نسخة منها، جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الأولى من حيث عدد البلاغات بـ ٧٣٠ بلاغا، وحلت محافظة الجهراء في الترتيب الثاني بـ ٦١١ بلاغا، ثم محافظة العاصمة بـ ٥٥٥، والأحمدي بـ ٤٥٩ بلاغا، وحولي بـ ٣٩٢ بلاغا، ومبارك الكبير بـ ١٨٤. وتلقت بدالة الطوارئ ٣٢٧ بلاغا تعاملت معها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، و١١١ بلاغا تعامل معها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة.