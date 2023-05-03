توفي متسلق جبال أميركي في جبل إيفرست في نيبال، على ما أعلنت الشركة المنظمة لمهمته الاستكشافية، في أول وفاة لمتسلق أجنبي على أعلى قمة في العالم.



وتوفي المتسلق، البالغ 69 عاما، بصورة مفاجئة حين كان في المخيم 2 الواقع على علو يقرب من 6400 متر.



وأوضح باسانغ تشيرينغ شيربا من منظمة «بيول أدفنتشر» لوكالة «فرانس برس» أن الرجل «كان يشعر بإعياء وتوفي في المخيم الثاني. وتبذل حاليا جهود لإنزال جثته».



وأشار إلى أن الأوضاع المناخية الثلاثاء تعوق العملية.



وشركة «بيول أدفنتشر» هي شريك محلي لمجموعة «إنترناشونال ماونتن غايدز» التي تنظم مهمات لتسلق الجبال ومقرها في الولايات المتحدة.