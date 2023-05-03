شكّل ملتقى «ميت غالا» السنوي الشهير الذي جمع عددا كبيرا من أشهر النجوم العالميين في مجالات الموضة والعروض الفنية والرياضة والسياسة تحية لـ «قيصر» الموضة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي توفي عام 2019.



بفستان أبيض من «فالنتينو»، كانت نجمة الپوپ ريهانا كعادتها بين آخر المارين على سجادة متحف متروبوليتان للفنون في مانهاتن، عند جادة فيفث أفينيو الشهيرة، وسبقتها بطلة التنس سيرينا ويليامز وعارضة الأزياء كارلي كلوس.



والمفارقة أن النجمات الثلاث حوامل، وقد أعلن عن حمل ويليامز وكلوس.



واكتفت ريهانا بالقول أمام حشد الكاميرات بأنها «في وضع جيد» بينما قال شريك حياتها مغني الراب آيساب روكي إنه «سعيد» لكونه سيصبح أبا.



وكانت النجمتان السينمائيتان بينلوبي كروث ونيكول كيدمان، والمغنيات دوا ليبا وريتا أورا وكاردي بي، وبطل كرة المضرب المعتزل روجيه فيدرر، وعارضتا الأزياء جيزيل بوندشين وكايت موس، من بين مئات المشاهير الذين حضروا الحدث النيويوركي الذي يشهد الإقبال الأكبر من النجوم ويحفل بأكبر قدر من طابع الغرابة.