الزامل: اختيار الفائزين المشاركين بمسابقة «فنون النسيج» السنوية يدل على وصول فن السدو للعالمية



أعلنت رابطة فنون النسيج اليوم الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الرابطة خلال حفل افتتاح معرض الرابطة السنوي الـ22 برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وجمعية السدو الحرفية.



وقال الامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس مساعد الزامل في تصريح لـ «كونا» على هامش افتتاح المعرض في قاعة الفنون في ضاحية عبدالله السالم ان المعرض قدم اعمالا فنية مميزة في حياكة النسيج والسدو والتطريزات.



وأشار الزامل الى مشاركة محكمين من أميركا لتقييم الاعمال واختيار الفائزين المشاركين بأعمالهم في مسابقة الرابطة السنوية مما يدل على وصول فن السدو وحياكة النسيج للعالمية.



وبدورها، قالت مؤسس وراعي جمعية السدو الشيخة الطاف سالم العلي في تصريح مماثل ل «كونا» انها قامت بتأسيس الرابطة لتكون تحت مظلة الجمعية ولتحتضن الرابطة محبي فن النسيج والحياكة من مختلف الجنسيات.



وعبرت عن سعادتها بتطور الرابطة منذ عام 1994 وتميز اعضائها ومشاركاتهم الدولية والعالمية وفوزهم بالجوائز بأعمالهم الابداعية.



من جانبها، قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الشيخة بيبي الدعيج: ان رابطة النسيج وجمعية السدو تجتمعان بشكل دوري لانتاج اعمال فنية مميزة واقامة المعارض.



وأشارت الى أن المعرض يوزع اليوم الجوائز على الفائزين لأفضل قطع فنية مشاركة في فئات مختلفة ويعرض الاعمال حتى تاريخ 4 مايو للجمهور.



ومن جهتها، عبرت الفائزة الفلسطينية نجلاء زيتون عن سعادتها بفوزها بالمركز الاول في قطاع مشغولات السدو، مؤكدة ان فلسطين تشتهر بالحياكة وأعمال النسيج.



وقالت زيتون إنها انتسبت الى الرابطة بالصدفة بعد ان قدمت قبعات حاكتها لحملة جمع تبرعات نظمتها الرابطة لمساعدة اللاجئين في المخيمات.



وأنشئت رابطة فنون النسيج الكويتية تحت مظلة بيت السدو برعاية الشيخة الطاف سالم العلي في أكتوبر 1994 وتهدف الى تشجيع فن النسيج وتسهيل تبادل الافكار والمعلومات والمهارات في الكويت ومنطقة الخليج العربي.