تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للصم مع نظيره الياباني بهدف لكل منهما أول من أمس ضمن منافسات بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.



وسجل اللاعب ناصر عامر هدف المنتخب الوحيد في المباراة التي حضرها سفيرنا لدى إيران بدر المنيخ والديبلوماسي فواز الظفيري. وكان المنتخب الوطني قد فاز الإثنين الماضي على منتخب كازاخستان 3-2. وسيلاقي المنتخب منتخبي أوزبكستان وقرغيزستان اليوم وغدا على الترتيب.



هذا، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة بالبطولة على مجموعتين، حيث تضم الأولى منتخبات إيران وتايلند والعراق وماليزيا والصين، فيما تضم الثانية الكويت واليابان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.