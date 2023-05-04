أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن مشاركتها كراع رئيسي في مؤتمر التعليم الهندسي الدولي EDUCON 2023، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في الكويت. وقد جاءت هذه الرعاية في إطار الجهود التي تبذلها شركة المشاريع للارتقاء بالمستوى الأكاديمي في الكويت.



وتم تنظيم النسخة الـ 14 من المؤتمر، الذي يقام للمرة الأولى في الكويت، خلال الفترة الممتدة بين الأول والرابع من الشهر الجاري. وشارك في المؤتمر الذي يتم تنظيمه في العادة مداورة بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 200 باحث وممثل عن التعليم الهندسي وأساتذة وطلاب من 50 دولة، وقد ركزت ورش العمل والجلسات الفنية للمؤتمر على جوانب التعليم الهندسي.



وقالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين في مجموعة شركة المشاريع إيمان العوضي، في كلمة ألقتها في افتتاح المؤتمر: يعد قطاع التعليم من الركائز المهمة في محفظة شركة مشاريع الكويت، وشكل تأسيس الجامعة الأمريكية في الكويت في عام 2003 بداية دخولنا إلى هذا القطاع. إننا ومنذ ذلك الحين نساهم في تعليم الشباب في الكويت من خلال شبكة مدارسنا وهذه الجامعة لنساهم في تشكيل مستقبل الكويت من خلال جودة التعليم الذي نقدمه، ونحن نشعر بالاعتزاز والفخر لدعم ثقافة حرية الفكر والتعبير واحترام الحقوق الفردية والتنوع الثقافي في مؤسساتنا. وأضافت: عملنا طوال السنوات الماضية على دعم جهود الجامعة الأميركية في الكويت للمشاركة مع مجتمع التعليم وترك بصمتها في هذا المجال. يسعدنا استضافة EDUCON هنا هذا العام، حيث ستتاح للمشاركين فرصة عرض أعمالهم وتبادل الأفكار وكذلك تقديم أحدث الموضوعات البحثية في مجال التعليم الهندسي.