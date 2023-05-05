عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني، على ضرورة الانخراط والمشاركة الدولية للطلبة لتشجيعهم على التحصيل العلمي وتمثيل الكويت في المحافل الدولية والعملية، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تحث دائما على أن نضع أبناءنا الطلبة نصب أعيننا، وبذل جميع الجهود في توفير التعليم المناسب في كل التخصصات ورعايتهم.



جاء ذلك خلال استقباله الطلبة الذين شاركوا في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي حصد فيها أبناؤنا الطلبة المشاركون العديد من الجوائز والمراكز الأولى، وذلك في مكتبه بديوان عام الوزارة.



وأشار وزير التربية إلى أهمية اللغة العربية، التي تعد من أنبل وأشرف العلوم كونها لغة القرآن الكريم، لافتا إلى أن حصول الطلبة على جوائز علمية يعد فخرا لجميع منتسبي وزارة التربية.



واستمع د. العدواني إلى مجموعة من القصائد والخطب التي قدمها الطلبة في المحفل الدولي الذي أقيم في جمهورية مصر العربية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة وبذل مزيد من الجهود.