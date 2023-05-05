اختتمت جامعة الكويت فعاليات وأنشطة مبادرة «جامعتنا غير في شهر الخير»، والتي أقيمت في دورتها الأولى، وسط تفاعل كبير من أسرة المجتمع الجامعي، والتي قامت بسواعد الطلبة والطالبات في الجامعة من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، إضافة إلى مختلف الجمعيات العلمية والأندية المهنية بالكليات والموظفين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة بالجامعة.



جاءت هذه المبادرة تأكيدا على ريادة جامعة الكويت في المسؤولية الاجتماعية ودورها المحوري في المشاركة الفاعلة بالأنشطة التطوعية والإسهامات المجتمعية، وتفعيلا لدورها الإيجابي في خدمة المجتمع وحث الشباب على استغلال أوقات فراغهم في شهر الخير وتماشيا مع توجهاتها الإستراتيجية.



وفي هذا السياق قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل، إن جامعة الكويت لها دور ريادي في مختلف الأنشطة المجتمعية.



وذكر د.الحويل أن الجامعة تفخر بما حققه متطوعو المبادرة الذين قارب عددهم على 400، بإجمالي 1169 ساعة تطوعية قدمت في أكثر من 18 نشاطا تطوعيا لخدمة ما يفوق 12.750 مستفيدا، وبالشراكة مع 8 مؤسسات مختلفة.