

آلاء خليفة



قال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس، إن الجامعة لن تتوانى في قبول كل المتقدمين ممن حققوا النسب الدنيا للقبول، خاصة لأنها الجامعة الحكومية الوحيدة حتى الآن، مشيرا الى ان الجامعة متعاونة مع كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، بالإضافة الى أخذها احتياجات سوق العمل بعين الاعتبار.



وكشف الدبيس في تصريحات صحافية، عن أن الجامعة بصدد إطلاق المركز الوطني للاختبارات، لقياس الأداء لجميع خريجي الثانوية العامة، موضحا أن هذا المركز يأتي ضمن مبادرات لتحسين وتطوير منظومة التعليم، ومبينا أنه أحيانا المعدل للخريج قد لا يعكس المستوى الفعلي بسبب بعض التساهل، مؤكدا أن الاختبارات لن تكون هذا العام، بل ستطبق تدريجيا، مع التأكيد على مسؤولية تمكين أبنائنا الطلبة على تحصيل أفضل الدرجات في هذه الاختبارات.