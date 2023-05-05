قال نائب مدير عام بيت الزكاة للشؤون المالية والإدارية عبد المحسن الكندري، إن بيت الزكاة حقق إنجازات كثيرة ومتنوعة خلال شهر رمضان، مشيرا الى أن هذا الموسم أضحى محوريا في عمل بيت الزكاة، وذلك بتوجيه دفة الخير ومساعدة المحتاجين طوال العام، بفضل متبرعي البيت من الأفراد والشركات والمؤسسات التعاونية والخيرية، وتسابقهم فيه بتخصيص تبرعاتهم وزكواتهم لصالح أسر بيت الزكاة التي قاربت على 35 ألف أسرة يرعاها البيت من خلال مشروع المساعدات، والمشروعات الموسمية المختلفة مثل مشروع ولائم الإفطار والكسوة والسلة الرمضانية وغيرها من القنوات الخيرية المتنوعة، إضافة الى تكثيف نشاط الشؤون الشرعية وجهودهم التوعوية تجاه استفسارات جمهور المتبرعين وطلباتهم.