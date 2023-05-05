دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء التابع للمنطقة الشمالية حملة واسعة على محافظة العاصمة تخللها تنفيذ عدة محاضر تتعلق بتعديات على شبكتي الكهرباء والماء منها حالة سرقة مياه من تحت الأرض بصورة احترافية.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الفريق تمكن من ضبط حالة سرقة مياه، حيث قام المالك بربط خرطوم المياه بشبكة الوزارة من تحت الأرض وقبل وصولها إلى العداد، لافتا الى أن حصيلة حملات شهر مايو الجاري 10 حالات ضبط وإثبات حالة وفق القوانين المرعية الاجراء.



وأكد الشمري أن حملات الفريق مستمرة في رصد التعديات ولن نتهاون في ذلك، خصوصا مع اقتراب موسم الذروة للمساهمة في تخفيف الضغط عن الشبكة ومحاسبة المخالفين والعابثين بالثروات العامة.