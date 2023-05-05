هواية «الحداق» فيها سحر ما إن يمسك صاحبها الخيط وتتعطر يداه بزفرة السمك حتى تستمر معه إلى المشيب. صفحة «بحري» اليوم تلتقي الحداق وليد الجندل الذي سحر بالخيط وزفرة السمكة، والذي أخبرنا عن دور والده في اكتساب المعلومات البحرية المتنوعة، وأين تتواجد الأسماك مع دخول فصل الصيف، وأفضل مناطق صيد الجنوب، ومتى يحضر حبيب الملايين السبيطي وأفضل أوقات مرعاه والييمة التي يفضلها بالحيشان والرشدان والدوحة، كما أطلعنا الجندل على موسم صيد الهامور والبالول، وأكثر ما يميز صيد الجق، وأين تتواجد الشيمة وما أنواع الشعم وأوقات وأماكن وييمة كل نوع، ومتى تكثر الچنعدة ويكبر حجمها ومعلومات بحرية متنوع، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق وليد الجندل: بدايتي مع الصيد كانت منذ أيام الطفولة مع الوالد وتعلمت منه التواريخ العربية وعلاقتها مع البحر، سواء كانت أيام الحمل أو الفساد وأوقات السجي والثبر وأسماء الأسماك وأنواعها وأماكن صيدها وشنو الييمة التي تحبها كل سمچة، سواء حداق سيف أو طراد، وحفظت أحجام الخيوط والميادير والبلود وطرق الترديع، وبعد ما كبرت بدأت أطلع مع ربعي صوب مسنة الوطية ونصيد الشعم والقرقفان والمزيزي والسبيطي، حتى النويبي كان يبين، وبعد تخرجي في الثانوية تحاططنا أنا واثنين من الربع وشرينا طراد المنيوم وبلشنا حداق الحيشان وأم النمل.



أفضل أماكن الصيد الشمال



ويضيف: مع دخول فصل الصيف ستتواجد الأسماك في الأماكن الصخرية والرملية بعكس الشتاء تكون في الأماكن الطينية، وأفضل أماكن الصيد في الشمال الركسة والدردور تحصل الهامور والشعم الأصفر والنويبي بس خفيف والشماهي والشيم، وأيضا الدعية والحيشان والرشدان وجسر جابر وطبعانة نيكولاس يبين فيها النقرور، وهذه آخر أيامه وصوب مجرى ميناء الدوحة يبين الچنعد والخباط، أما في الجنوب فعندك قطعة الفنطاس ونيوات كبر وأم ديرة وقاروه وأرياق قاروه وعوهة وأقواع 25 وقطعة عقاب الخطيب تحصل الهامور والبالول والشعم والشماهي والچنعد والخباط.



ييمة السبيطي حسب مكانه



ويتابع: السبيطي يحتاج إلى طلعة وتجهيز خاص بخلاف باقي الأسماك وتختلف ييمته على حسب مكانه ويحتاج طولة بال وبعض الفنيات ودائما ما يرعى في بداية المايات ونهايتها سواء سجي أو ثبر وأماكنه خوارير ورقوق وچفيف الحيشان وييمته سلس نغاقه ميده زوريه منجوسه عومه يواف، في الحيشان يبي السلس والعومة والمنجوس والزورية والميدة وأحيانا اليواف، أما الرشدان والدوحة ما يتارم على اليواف والزوري واذا خف الحر يدور مصران الدجاج.



البالول الرعوي ينصاد بالصدفة



ويضيف: الهامور موسمه في شهري مارس وابريل يمته كل سمچة حية، ولكن يفضل الجم والشعم والقبقب العود (محاياة) وشهر مايو يبلش يدش الجون وتصيده بنفس الييمة بالقواع والطبعانات، أما الهامور أو البالول (الرعوي) يكون لونه افتح من الهامور العادي وعيونه خضر أول ما تصيده، ويبين من شهر سبتمبر لغاية شهر نوفمبر ويكثر بالطبعانات والاقواع واحيانا تصيده في الاطيان بالصدفة.



الشيمة صيدها أسهل مع الجق



ويقول: مع وجود الأجهزة الملاحية المتطورة وطرق الصيد الحديثة (الجق) أصبح صيد أسماك الشيم أسهل من قبل والكل يصيدها وتكثر في شهري مارس وابريل بالحيشان والخيوسة وجسر جابر على الميدة وتنصاد بالفاح والجق، وفي شهر أغسطس تحصلها في الدردور، وتبين على الجق والربيانة الحية أو اليميامة الحية وبعوهة وفيلكا تضرب على الجق والييمة الحية.



الشعم أنواعه مختلفة



وأضاف: الشعم الاصفر يتواجد في الأماكن العميقة، سواء كانت شمال أو جنوب وييمته صلاخة الميد والربيان ومصران الدجاج أو ينصاد بطريقة الجق وموجود طوال السنة، أما الشعم الأبيض فيبين مع دخول الحر ويخف مع دخول البرد ويتواجد بالرق سواء بالصخرة أو الرملة، وصيده بالطرق التقليدية أو الغزل وييمته الشريب داخل الحيشان، وكل ما بعدت عن الحيشان يبين معاك على الربيانة مثل الرشدان والمزارع والدوحة، أما الشعم الأزرق يبين مع دخول البرد ويختفي مع دخول الحر ويتواجد بالطينة ويمته الربيان الزراعي الشعم بشكل عام يبي الخيط الناعم من 25 الى 35 ويبي الميادير الصغيرة من 02 الى 2 ويفضل اختيار لون الخيط على لون ماية المكان اللي تحدق فيه.



طرق متنوعة لصيد الچنعدة



وأكد أن أسماك الچنعد تكثر في جنوب الكويت وفي الشمال تتواجد بالدوحة، وكل ما برد الجو تكثر ويزيد حجمها، ولكن بالفترة الأخيرة قل عددها، وهناك أسماك أخرى شبه انقرضت مثل النهاش والعندق وثور العندق والحمرا والبرطام بسبب الصيد الجائر وطرق صيد الچنعدة كثيرة عندك التشخيط القفشة والميرور أو عن طريق الجق أو اللفاح اذا كانت طافحه فوق وإذا تبي تصيدها بالحداق التقليدي ييمتها المفضلة الدويلمي.



الجق والحداق



ويضيف: الجق واحده من الطرق الجديدة، والجميع اتفق على أنها البديل الناجح للحداق التقليدي، وليس معناته اننا نستبدله ونمحو وجود الحداق التقليدي (الخيط) لأن مازال في أسماك ما نقدر نصيدها الا بالخيط والييم وغالبيتها أسماك الرق لأن الجق صيده بالمياه العميقة وليس بالرق، طبعا قصبة الجق مختلفة تمام عن أي قصبة تتكون من قطعتين القصبة نفسها والقطعة الثانية هي التي تركب فيها المكينة دائما تكون قصيرة بسبب استخدامها داخل الطراد فتحتاج قصبة قصيرة ويميزها مرونتها والخيط المستخدم حرير، وبنهايته يكون الليدر أو خيط النايلون بعدها سناب والجق الذي هو السمچة الصناعية مع الميادير أو الاسست هوك وطريقتها ننزل الجق الى القوعة ونقوم بتحريك الجق بدون سحب فقط عن طريق تحريك القصبة.



ختامية



واختتم الجندل قائلا: أكثر شيء يضايقني بالبحر أصحاب الجت سكي وأرجو منهم عدم مضايقة الحداقة واحترام هوايتهم، وأتمنى تكون هناك حصص تعليمية قبل استخراج الليسن البحري، فأرواح الناس مو لعبة، والبحر ما يعرف حداق ولا نوخذة، وعندي سؤال لأصحاب الاختصاص هل دخول الجون بدون ترخيص اهم من وجود اللايف جاكيت أو سترة النجاة؟ يا اخوان اللايف جاكيت أو طوق النجاة أو عدة الإسعافات الأولية اهم من مخالفة التصريح، فإذا كان عدد الركاب المسجلين بالدفتر 7 يفترض في 7 لايف جاكيت، ومنا إلى المسؤولين وربي يحفظ الجميع.





