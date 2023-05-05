عبدالعزيز جاسم



أعرب مدرب القادسية محمد إبراهيم، عن أسفه واعتذاره لخسارة «الأصفر»، مؤكدا أن فريقه عانى من الإرهاق والتعب جراء الجهد المبذول في مباراة العربي الماضية ضمن مسابقة الدوري، وأيضا من آثار الموسم الطويل.



وقال إبراهيم: إن الخسارة ورغم قسوتها تبقى درسا على الجميع أن يستفيد منه داخل الفريق، للتجهيز بصورة أفضل للمرحلة المقبلة، مضيفا انه والجهاز الفني المعاون حاولوا تصحيح الأوضاع أمام «الأبيض» إلا أن الأداء لم يكن على مستوى الطموح، ولم يتوقع أن يقدم الفريق هذا المستوى، خصوصا أن المباراة كانت فرصة أخيرة لتحقيق شيء في الموسم الحالي.



ولفت إلى انه تسلم مهمة الفريق في وقت صعب وسط ارتباط الفريق بست مباريات مهمة خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد، معربا عن أمله في تصحيح الأوضاع بدءا من الموسم المقبل.



من جانبه، قال مساعد مدرب القادسية صالح الشيخ، ان الفريق قدم أسوأ مستوياته وعروضه هذا الموسم، مبينا أن النتائج بشكل عام في الموسم الحالي لم تكن على مستوى الطموح، ومعربا عن أمله في تدارك الوضع اعتبارا من الموسم المقبل، وهو ما يتطلب عملا مكثفا في الفترة المقبلة.