مبارك الخالدي



بارك نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار عقب الخسارة والخروج من بطولة كأس الأمير لفريق كاظمة التأهل للمباراة النهائية، مؤكدا أن هذه هي حال كرة القدم في كل بقاع العالم، فالفوز وارد والخسارة أيضا واردة.



وأضاف: نقول هارد لك لجماهيرنا الوفية والمخلصة، ونشكر لاعبينا على مجهودهم الكبير وأدائهم العالي بالعودة إلى المباراة بعد التخلف بهدفين من خلال السيطرة التامة في الشوط الثاني، لكن الواقع أن المباراة ليست مكتوبة لفريقنا. ولفت النجار إلى أننا سنعيد ترتيب الأوراق بعد فترة قصيرة من الراحة بسبب الإرهاق الذي طال كل الفرق استعدادا للقادم من مباريات الدوري، وسيظهر الفريق كعادته بشكل مختلف والجميع على قلب واحد من لاعبين وجهاز فني متحملين المسؤولية ولن يقصروا تجاه الفريق وجماهيره. وأشار إلى أن المباريات المقبلة للفريق لا تقبل القسمة على اثنين في سعيه للمنافسه على لقب بطولة الدوري، كما تمنى وقوف جماهير «الأخضر» العريقة مع الفريق في المرحلة المقبلة وهي التي لها الدور الكبير والإيجابي في تحفيز اللاعبين .