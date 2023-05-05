عبدالكريم أحمد



قضت دائرة «إداري ـ طعون موظفين 1» في محكمة الاستئناف بأحقية مواطنة في صرف العلاوة الاجتماعية لأبنائها غير محددي الجنسية بعد إيقافها منذ عامين بذريعة عدم تقديم ما يفيد بالتحاق والد الأبناء بأي عمل.



وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء، مبينة أنها متزوجة من شخص من غير محددي الجنسية وغير مسجل في نظام القوى العاملة، وأن العلاوة الاجتماعية كانت تصرف لأبنائهما الخمسة، إلا أنه تم إيقافها فتظلمت من قرار الإيقاف قبل شهرين من إقامة الدعوى لكن من دون جدوى، وبعد أن ترافع المحامي علي العلي في الدعوى تم الحكم لها.