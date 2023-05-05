عبدالكريم أحمد



أقدم فني طوارئ طبية من الجنسية الهندية صباح أمس، على قتل زوجته الممرضة بضرب رأسها بواسطة ساطور قبل أن يقوم بإلقاء نفسه من شقة الزوجية الواقعة في الطابق الثامن بإحدى عمارات منطقة السالمية.



وأفاد مصدر أمني لـ«الأنباء»، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا بسقوط الزوج من علو وعند التوجه للتعامل مع الواقعة تمت معاينة الشقة ليتبين أن الزوجة جثة غارقة في دمائها وعلى رقبتها إصابة بليغة وبجوارها أداة الجريمة ‏«الساطور».



وأضاف المصدر ان رجال المباحث باشروا تحرياتهم وقاموا بسؤال جيران الزوجين الذين أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة، وأن هناك العديد من المشاكل والخلافات تجمعهما منذ فترة.



وأشار المصدر إلى أن وكيل النيابة حضر إلى موقع البلاغ وأمر بالتحري عن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع الجثتين وتسليمهما إلى إدارة الأدلة الجنائية.