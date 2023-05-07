أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، لطلاب «أبناؤنا في الخارج» وطبقا لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://exam.abroad.moe.gov.eg/



وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن من بين التعليمات المهمة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2022/ 2023، التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة «أبناؤنا في الخارج» https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من امس السبت المقبل الموافق 6 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة 5 مساء حتى الساعة 11 مساء بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.



كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتبارا من الساعة 12 مساء ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميا.