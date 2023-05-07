حذر مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.



وأهاب المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أمس «بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية».



وطالب مجلس الأمن السيبراني الجهات الحكومية والخاصة بـ «تفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة».



وشدد على «أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بيئاتهم».



يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات لرئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات د.محمد الكويتي، أكد خلالها أن الإمارات تتصدى إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يوميا تستهدف قطاعات استراتيجية في الدولة.



وقال الكويتي إن القطاع المصرفي والمالي والقطاع الصحي وقطاعي النفط والغاز تأتي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافا، مهيبا بجميع المؤسسات أخذ الحيطة والحذر.



وأشار إلى أن الإمارات لديها بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة.



يذكر أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة (أوراكل) بهدف توسيع التعاون بين المؤسستين في حماية الأمن السيبراني بالدولة والتصدي بشكل استباقي إلى الهجمات السيبرانية.