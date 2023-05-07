

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن حصوله على ثلاث جوائز مرموقة خلال الربع الأول من عام 2023. وشكلت الجوائز بداية إيجابية للعام الحالي، بحصول «المركز» على لقب «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت» من جلوبال فاينانس، وذلك في إطار جوائز المجلة السنوية الثامنة لأفضل المؤسسات المصرفية الخاصة في العالم للعام، وأقيم حفل توزيع الجوائز في مدينة نيويورك بتاريخ 16 مارس الماضي. كما تم تكريم «المركز» من قبل يوروموني بجائزتي «أفضل مؤسسة للأبحاث الاستثمارية في الشرق الأوسط» و«أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت»، وذلك في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية 2023 الذي أقيم في لندن يوم 29 مارس الماضي. وتم تكريم المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات الأفراد ذوي الملاءة العالية في تنمية ثرواتهم وانتقالها للأجيال القادمة. وقام الحكام باختيار الفائزين من خلال آراء رواد القطاع والمعلومات المقدمة من قبل المؤسسات والبحث المستقل. وتم تكريم «المركز» على إمكاناته في تعزيز شبكة علاقاته وشراكاته لتقديم أفضل الفرص والخدمات لعملائه. كما تم تقديره على مبادراته في التحول الرقمي، وتقديمه حلول استثمارية مصممة خصيصا للعملاء، ونهجه فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).



وتعليقا على التكريم، قال عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: نحن فخورون بحصول «المركز» على جائزتي «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت» من يوروموني وجلوبال فاينانس، وبتكريمنا على مستوى دولي تقديرا لإنجازاتنا وسجلنا الحافل في مجال تقديم المنتجات والخدمات الرائدة في الأسواق لعملائنا لإدارة ثرواتهم وتنميتها، حيث يعمل الفريق ذو الخبرة الطويلة على إنشاء خطط متكاملة لإدارة الثروات، بالتعاون مع العملاء بشكل وثيق لفهم احتياجاتهم وأهدافهم المالية، ومن ثم تصميم محافظ وحلول استثمارية مخصصة محليا وإقليميا وعالميا عبر جميع فئات الأصول.



وأضاف: يسعدنا أيضا تكريم «المركز» على قدراته البحثية الرائدة في القطاع المالي، والتي هي من أولى اهتماماتنا ضمن جهودنا لتزويد عملائنا بالأبحاث والتحليلات الموثوقة والموضوعية، لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية السليمة. وتأتي هذه الجوائز الرفيعة كحافز لمواصلة سعينا لتحقيق التميز في جميع خدماتنا ومنتجاتنا.



ومن الجدير بالذكر أن «المركز» قد حصل منذ تأسيسه على 70 جائزة، تقديرا لتميزه في القطاع والتزامه المستمر لتلبية احتياجات العملاء.