

مبارك الخالدي



توج فريق القادسية بطلا لبطولة الدوري تحت 16 سنة، وذلك بعد فوزه على غريمه الكويت 2-0 في قمة مواجهات الجولة الـ 26 من المسابقة، والتي جرت منافساتها مساء أول من أمس.



وقام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عبدالعزيز السمحان بتتويج الفريق البطل بحضور الأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساندة د.صالح المجروب ومدير إدارة المسابقات د.حامد الشيباني.



وبهذا الفوز رفع الأصفر رصيده الى 66 نقطة في صدارة الترتيب، وحل الكويت في المركز الثاني بـ 65 نقطة، وجاء العربي في المركز الثالث رغم خسارته من فريق النصر 1-0، وتجمد رصيد الأخضر عند 61 نقطة، فيما حل فريق كاظمة في المركز الرابع بـ 51 نقطة بعد تعادله مع فريق الشباب 2-2، وجاء الفحيحيل في المركز الخامس بـ 42 نقطة، والنصر سادسا برصيد 40 نقطة، وبرقان سابعا بـ 29 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الشباب الذي حل في المركز الثامن، ثم اليرموك في المركز التاسع بـ 27 نقطة، وخيطان عاشرا بـ 25 نقطة، والجهراء في المركز الحادي عشر بـ 17 نقطة بفارق الأهداف عن فريقي الساحل في المركز الثاني عشر، والسالمية الثالث عشر، وأخيرا تذيل الصليبخات الترتيب بـ 10 نقاط.