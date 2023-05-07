مبارك الخالدي - يحيى حميدان

أنعش خيطان آماله في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة الى دوري زين الممتاز، وذلك بعد فوزه المثير الخميس الماضي على فريق اليرموك 1-0 في قمة مواجهات الجولة الـ 19 وقبل الأخيرة من بطولة دوري زين للدرجة الأولى، وبهذا الفوز رفع خيطان رصيده الى 25 نقطة فيما تجمد رصيد اليرموك عند 27 نقطة.

وباتت الجولة الأخيرة التي ستقام الخميس المقبل محط الأنظار، إذ يتوجب على خيطان الفوز على فريق الشباب، بينما ينتظر اليرموك هدية من أبناء الأحمدي. وفي مباراة أخرى، واصل الشباب نتائجه المتميزة في المسابقة، وابتعد في صدارة الترتيب إلى النقطة 38 بعد أن اكتسح فريق الصليبخات بنتيجة 6-1. هذا وأكد مدرب خيطان إبراهيم عبيد، أن المباراة المقبلة أمام الشباب الخميس المقبل في الجولة الـ 20 والأخيرة من دوري «زين» للدرجة الأولى ستكون مفصلية ولا تقبل أنصاف الحلول بالنسبة له.

وأشار عبيد إلى أن «الأحمر والأسود»، الذي يصارع لخطف البطاقة الثانية المؤهلة إلى «دوري الأضواء»، سبق له التغلب على «أبناء الأحمدي» المتأهلين سلفا في القسم الثالث، مبينا أنه سيبني على هذا الانتصار لشحذ همم لاعبيه لتحقيق الانتصار والتأهل.

وأشاد عبيد بلاعبيه عقب الفوز على اليرموك بهدف نظيف الخميس الماضي، مؤكدا أن روح لاعبي الفريق العالية كانت السبب الرئيس في تحقيق هذا الفوز بالوقت القاتل عن طريق الأردني خالد عصام. وبين أن دخول اليرموك بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان حجز البطاقة الثانية وامتلاكنا لفرص الفوز فقط لتأجيل الحسابات ساهما في ارتفاع رغبتنا في المباراة الحاسمة أمام الشباب.

وعاود لاعبو «الأحمر والأسود» تدريباتهم أمس بصفة اعتيادية بعدما حصلوا على راحة مساء أول من أمس الجمعة.