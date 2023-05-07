

حسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 في اوديني، في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية بحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هدافه والكالشيو الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13. وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة.



وعلق مالك ورئيس النادي منذ 2004 أوريليو دي لورنتيس قائلا عقب المباراة «إنه تتويج».



وأضاف متوجها إلى أكثر من 50 ألف متفرج كانوا حاضرين في ملعب دييغو مارادونا في نابولي لمتابعة المباراة على شاشات عملاقة «شكرا لكم! شكرا لكم! شكرا! إنه إنجاز يتوج انتظارا لـ 33 عاما».



وأضاف «لقد قلتم لنا دائما أنكم تريدون الفوز، وفزنا، وفزنا جميعا معا! وهناك حفل كبير ضد فيورنتينا» اليوم في مباراة المرحلة الرابعة والثلاثين.



وحقق نابولي ما فشل فيه في المرحلة الماضية عندما عجز عن كسب النقاط الثلاث لحسم اللقب عقب خسارة مطارده المباشر لاتسيو امام إنتر ميلان 1-3.



وكان نابولي بحاجة إلى التعادل فقط بعدما فاز لاتسيو على ضيفه ساسوولو 2-0 في افتتاح المرحلة.



وأنهى الفريق الجنوبي نابولي بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي انتظارا دام 33 عاما وتحديدا منذ إنجازه مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ووضع حدا لهيمنة فرق الشمال على لقب الدوري منذ ذلك الموسم.



وتوج سباليتي باللقب على أرض الفريق الذي أشرف على تدريبه مرتين في عام 2001 وبين 2002 و2005.