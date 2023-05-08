برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، احتفل قسم دراسات المعلومات في كلية التربية الأساسية بتخرج كوكبة من طلابه، بحضور العمداء المساعدين بكلية التربية الأساسية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.عبدالله الغصاب، والعميد المساعد للشؤون الطلابية بنات د.بدرية الحجي، العميد المساعد للشؤون الطلابية بنين د.خالد الشعيب، والعميد المساعد للشؤون الطلابية لفرع الجهراء د.حنان تقي، ورؤساء الأقسام العلمية وأولياء أمور الخريجين وطلبة وطالبات القسم.



وتخلل الحفل فقرات متنوعة للاحتفاء بالخريجين وذويهم وكانت البداية بكلمة رئيس القسم د.هنادي بوعركي التي أكدت أن حفل التخرج من أولويات القسم وكان التوقف بسبب جائحة كورونا، مبينة أن أبرز الإنجازات التي حققها القسم منذ حفل التخرج الأخير كانت مواصلة أعضاء القسم لإنتاجهم العلمي، وتطوير المقررات الدراسية في البرنامج وبناء علاقات قوية مع سوق العمل، ما يوفر للطلبة فرصا تعليمية وتدريبية ووظيفية.



وتابعت بوعركي: تم أيضا تغيير مسمى القسم من علوم المكتبات والمعلومات إلى دراسات المعلومات ليوائم متطلبات سوق العمل ويواكب التطور التكنولوجي، وحصل على اعتماد من مؤسسة CILIP وهي هيئة معتمدة عالميا في مجال المعلومات، كما أسسنا برنامج الماجستير في دراسات المعلومات كأول برنامج بكلية التربية الأساسية ومتوقع انطلاقه في العام 2024-2025.



ووجهت كلمة لأبنائها الخريجين، مؤكدة فيها أن المرحلة المقبلة مجرد بداية لإعدادهم لمرحلة العمل والاعتماد على النفس، متمنية لهم التوفيق ومستقبلا مليئا بالإنجازات.



وفي الختام، توجهت بالشكر لمدير عام الهيئة لرعايته الكريمة للحفل ولعميد الكلية د.فريح العنزي الذي كان خير داعم للقسم ولجميع العمداء المساعدين لتشريفهم ولكل أعضاء القسم وأعضاء هيئة التدريب والقائمين على إعداد وترتيب هذا الحفل وهم أمل المطيرات ود.هوية العازمي وحنان السليم ومنيرة الشيباني، والقارئ عبدالله ابل وعضو هيئة التدريب المنتدب زينب العوضي، وطالبات جمعية دراسات المعلومات وعريف الحفل محمد البلوشي، وشركة نسيج وشركة سراي للعطور لرعاية الحفل.