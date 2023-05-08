

تنطلق مساء اليوم الاثنين بطولة العالم للغوص الحر التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 7 إلى 13 الجاري على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة الرياضي، وذلك تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وبعض سفراء بعض الدول لدى الكويت، ورئيس الاتحادين العربي والمصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي، وعدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الدولية الخليجية والعربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية للغوص، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، إلى جانب بعض الجهات المسؤولة بالكويت.



ويتضمن حفل الافتتاح الذي ينطلق في السادسة مساء لمدة ساعة، العديد من الفقرات الخاصة بالغوص الحر، والتطرق إلى تراث وبيئة الكويت، ونشأة اللعبة وانتشارها.



ويسبق حفل الافتتاح، تدريب المنتخبات المشاركة في المسبح (50 مترا)، وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، فيما سيعقد الاجتماع الفني في الساعة الثالثة عصرا، على أن تعقد اللجنة المنظمة العليا للبطولة مؤتمرا صحافيا في الساعة الرابعة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وبعض المسؤولين.



وأكد رئيس الاتحاد ونادي الغوص والإنقاذ م.طلال السرحان، ان الكويت ستنظم بطولة استثنائية، بعد أن شهدت الفترة الماضية عملا دون توقف من أجل الاستعدادات للبطولة الرياضية الأكبر من حيث المنتخبات المشاركة بـ 44 منتخبا يمثلهم 350 لاعبا، مضيفا أن اللجنة المنظمة عقدت العزم منذ إسناد المهمة لها على تحقيق نجاح لافت سواء تنظيميا أو فنيا.



وأشار السرحان إلى أن مسؤولي الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ ورؤساء الوفود أشادوا بمجمع عبدالله الدخيل، وكذلك مقر الإقامة بالفنادق التي تم تخصيصها للبطولة، وكذلك بالاستعدادات منذ فترة ليست بالقصيرة، مبينا أن استضافة بطولة عالم تحظى بمشاركة هذا الكم من المنتخبات أمر ليس سهلا، حيث يتطلب بذل مجهودات مضاعفة لتلافي أي أخطاء.