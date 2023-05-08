حذرت حركة «حماس» الفلسطينية من قيام مجموعات إسرائيلية متطرفة بتنظيم دروس وحصص «توراتية» بالقرب من مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك شرق القدس المحتلة. وقالت «حماس»، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي «في سياق خطط الاحتلال الرامية لفرض التقسيم الزماني والمكاني كمقدمة لتغيير معالم الأقصى وهويته لصالح الرواية الإسرائيلية الزائفة». وأضافت «نحذر الاحتلال ونحمله كامل المسؤولية عن الاستمرار في تلك السياسات التهويدية والإجراءات العدوانية ضد الأقصى. فشعبنا وكل قوى المقاومة لن تسمح بتدنيسه أو تقسيمه».



من جهة اخرى، هدمت السلطات الإسرائيلية مدرسة فلسطينية شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قوبل بتنديد ورفض فلسطيني وأوروبي. وقالت مصادر فلسطينية إن قوة إسرائيلية ترافقها آليات عسكرية اقتحمت منطقة جيب الذيب في قرية بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم وأغلقتها بالكامل قبل أن تشرع في هدم مدرسة «التحدي 5» الابتدائية. إلى ذلك، احتج عشرات الفلسطينيين ضد تقليص برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، المساعدات الإنسانية عن الأسر الفقيرة في قطاع غزة.



وتظاهر المحتجون قبالة مقر الأمم المتحدة في غزة وهم يرفعون لافتات تشكو من زيادة معدلات الفقر في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007 وتراجع مستوى المساعدات الدولية.



وقال المحتجون إنهم تلقوا رسائل نصية على هواتفهم تفيد بتوقف حصولهم على المساعدات الغذائية من برنامج الغذاء العالمي.