

أعلن بنك بوبيان عن تقديم العديد من الحلول المصرفية الذكية والخدمات الجديدة لعملائه من الشركات لتسهيل عمليات التحصيل والمدفوعات، وذلك في إطار سعيه المتواصل نحو تقديم مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المميزة والتوسع في خدمة قاعدة عملائه المتنامية بشكل أفضل عبر التنوع في المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح إن الحلول والخدمات الجديدة الخاصة بالبطاقة الائتمانية للشركات (بوبيان فيزا بلاتينيوم) تأتي لتشكل قيمة مضافة لخدمة عملائنا للمزج بين حلول مصرفية مختلفة تلبي متطلبات واحتياجات ومصلحة العميل.



وأضاف أن بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للشركات تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا بحيث تكون راحة العميل هي الأولوية، مشيرا الى أن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سوف يؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد إقليميا.



وأوضح أن الخدمات والحلول المصرفية الجديدة لبطاقة فيزا الائتمانية صممت بشكل كامل ليتمكن عملاؤنا من الشركات من إدارة بطاقاتهم ومتابعتها بطريقة سهلة ومبتكرة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم سواء من الشركة نفسها او حتى حامليها لتوفر لهم الراحة وسهولة الاستخدام والحماية، لضمان حصولهم على تجربة مصرفية متكاملة في غاية اليسر والفعالية.



وأشار إلى أن الخدمات الجديدة الخاصة بالنظام المتخصص لإدارة الحدود الائتمانية للبطاقات تتيح مجموعة مميزة من الحلول والتي لا تقتصر على الشركة فحسب، بل أيضا لحامليها ومنها إصدار بطاقة واحدة أو مجموعة بطاقات تحمل اسم الشركة والموظفين أيضا والاطلاع على المدفوعات وإدارتها بشكل كلي أو جزئي، وحول مصروفات البطاقة فإنه سيتم عرضها وإدارتها والتحكم فيها بشكل دقيق.



وتابع الصالح: من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الشركات يمكن للشركة أيضا زيادة أو تقليل الحد الائتماني للبطاقة بجانب إمكانية حجب البطاقة أو إيقافها بشكل مؤقت وإعادة تفعيلها بكل سهولة.