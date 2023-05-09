ثامر السليم



أربك تقديم التقويم الجامعي لجامعة الكويت لبداية الفصل الدراسي الأول للعام 2023 /2024 عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت من الكويتيين والوافدين بعد أن قاموا بترتيب حجوزاتهم السنوية لهم ولأسرهم وتحديد عودة سفرهم قبل بداية الفصل والتي تم تحديدها بتاريخ 24/9/2023، حيث فوجئ الأساتذة بالتغيير في موعد بداية الدراسة لما يزيد على أسبوع



وقال الرئيس السابق لجمعية أعضاء هيئة التدريس والعضو الحالي للجمعية الخبير القانوني د.إبراهيم الحمود إن هذا التغيير يربك الأساتذة، لافتا الى انه قد سبق لجامعة الكويت أن أعلنت بداية الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 بأن يكون بتاريخ 24/9/2023. وعلى ضوء هذا، قام الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية لاسيما الوافدون منهم بترتيب أوضاعهم في السفر بحجز التذاكر لهم ولعوائلهم ولكن تغيير تاريخ بدء الدراسة لاسيما تقديمها لأكثر من أسبوع سيترتب عليه تكبيدهم خسائر مادية.



من جهته، قال الرئيس السابق والعضو الحالي لجمعية هيئة التدريس د.فلاح الهاجري إن عددا كبيرا من أساتذة الجامعة المواطنين أبدوا استياءهم بسبب تعديل التقويم الجامعي دون أخذ رأيهم أو التنويه لهم بفترة كافية.



ودعا الهاجري الإدارة الجامعية الى إعادة النظر في القرار والرجوع للتقويم القديم، لافتا الى أن هذا القرار قرار غير مدروس ولم يؤخذ فيه رأي الأساتذة من خلال الأقسام العلمية وكان الأجدى أن يطبق في السنة التي تلي السنة القادمة.



واشار الهاجري الى أن الصحيح والصواب أن تكون التقويمات الجامعية مبنية على دراية تامة من الهيئة التدريسية وكذلك أن يضاف بند التطبيق بعد عام كامل من اعتماد التقويم الجامعي.