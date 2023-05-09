أقام قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت حفل تكريم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والفنيين وفاء وعرفانا لهم ولما قدموه، وذلك بمناسبة تقاعدهم بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإخلاص في جامعة الكويت وقسم الكيمياء، وذلك تحت رعاية وحضور د.فايزة الخرافي. وأقيم الحفل بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد حسين بن سبت ود.نورية العوضي والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا د.سوزان البستان وعدد من قياديي الكلية، وذلك في كلية العلوم المبنى الجنوبي بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأعربت راعية الحفل د.فايزة الخرافي عن سعادتها بتكريم زملائها في قسم الكيمياء الذين تجمعها بهم أطيب الذكريات، مثنية على تعاونهم وعملهم الدؤوب في تأسيس قسم الكيمياء، لذا وجب التكريم لهم شكرا وعرفانا لهم، كما أعربت عن فخرها بكلية العلوم وإنجازاتها المتميزة في الجانب الأكاديمي والبحثي لجامعة الكويت. وأشارت د.الخرافي إلى عمق علاقتها بجامعة الكويت وانتمائها لهذه المؤسسة التعليمية العريقة، التي تتمنى أن تكون دائما منارة للعلم والعلماء، وفي ختام كلمتها حثت الطلاب والطالبات على الحرص على العلم والتعلم لخدمة الوطن ورفعة شأنه.



وفي كلمة له بهذه المناسبة، بارك مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس الرشيدي للمكرمين المحتفى بهم، مثنيا على عطائهم المتفاني وإسهاماتهم طوال مسيرتهم في كلية العلوم، مبينا أهمية التكريم في رفع المعنويات وبذل المزيد من العطاء، موضحا أن التكريم له وقع كبير في نفوس المكرمين، كما أنه يعطي دافعا للبقية ليحذوا حذوهم.



وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع المحتفى بهم.