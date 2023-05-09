أكدت الأمين العام لمؤتمر «التنمية التعليمية المستدامة في ظل رؤية كويت 2035» د.منيرة شرار أن المؤتمر الذي ينطلق اليوم الثلاثاء يناقش التصورات المناسبة لرسم رؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات كويت المستقبل «كويت جديدة 2035». وقالت شرار في بيان صحافي إن المؤتمر الذي ينظمه مكتب التربية العملية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني يهدف إلى تفعيل العمل العربي المشترك عن طريق عرض تجارب الدول الأخرى بمجال أنظمة التعليم.



وأوضحت أن المؤتمر يستهدف عدة فئات منها الممارسون بميدان التعليم والباحثون المهتمون بمجال التدريب الميداني والتربية العملية، إضافة إلى قياديي وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.



وذكرت أن تنظيم المؤتمر يأتي إيمانا بضرورة النهوض بالتعليم لأعلى مستويات الجودة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية والارتقاء بالمخرجات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ويستمر ليومين متتاليين.