

أحمد خميس



أحال رجال مباحث الجهراء ضابطا في وزارة الداخلية، إلى النيابة العامة لتورطه في تسجيل إقامتين باسم صديق له والتزوير في محررات رسمية.



وقال مصدر أمني إن مواطنا أبلغ مخفر الجهراء بوجود إقامتين عليه من دون أن يعلم أي شيء عن الوافدين اللذين اكتشف أن إقامتهما على كفالته، وعليه تم تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية وإحالة الأمر الى المباحث عقب اجراء التحريات، ومن خلال الاستعانة بإدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية تبين أن منجز المعاملة هو ضابط في إحدى إدارات شؤون الإقامة، ليتم استدعاؤه للتحقيق معه، وربما يكون هناك مجهول استغل رقمه السري للدخول على السيستم، إلا أن الضابط أقر بأنه من سجل الوافدين باسم صديقه دون علمه، فيما لم يعرف ما إذا كان المدعى عليه تقاضى مقابلا جراء المعاملتين أم لا.