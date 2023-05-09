قام مكتب الشهيد بتسليم جدارية شهداء الكويت «إصدار جديد» والتي تحمل صور وأسماء شهداء الكويت المعتمدين لدى المكتب والبالغ عددهم 1317 لوزارة التربية لكي يتم توزيعها على المدارس الحكومية والأهلية، وذلك لإبراز دور الشهداء وغرس الوطنية في أبناء هذا الوطن المعطاء الذي قدم كوكبة من الشهداء والشهيدات الذين سطروا الملاحم في حب الوطن. تجدر الإشارة إلى أن مكتب الشهيد ومن خلال تلك الجداريات يحرص على تخليد ذكرى الشهداء الأبرار، كما أن وزارة التربية لا تألو جهدا في إبراز وتخليد بطولات شهداء الكويت، وتم تحديد مدارس الكويت في جميع المراحل بالمحافظات الست ووصل عددهم إلى 836 مدرسة، موزعة كالآتي: محافظة العاصمة 165 مدرسة، والجهراء 127 مدرسة، والفروانية 155، ومبارك الكبير 104، والأحمدي 181، وحولي 113.