

احتفل نابولي بلقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 1990 بأفضل طريقة من خلال الفوز على ضيفه فيورنتينا 1-0 وسط أجواء صاخبة خارج ملعب «دييغو مارادونا» وداخله، وذلك في المرحلة الرابعة والثلاثين.



وحسم نابولي لقبه الأول منذ 33 عاما الخميس بتعادله خارج الديار مع أودينيزي 1-1، وبالتالي كانت مباراة الأحد الظهور الأول لفريق المدرب لوتشانو سباليتي بين جماهيره التي انتظرت أكثر من ثلاثة عقود لرؤية النادي الجنوبي يتوج باللقب. ودخل اللاعبون وسباليتي وطواقم الفريق الى الملعب وسط ممر شرفي من لاعبي فيورنتينا وفي ظل أجواء احتفالية رائعة في المدرجات التي رفع فيها الرقم ثلاثة، في إشارة الى ألقاب نابولي الثلاثة في الدوري، وصور الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا الذي كان بطل لقبي نابولي الوحيدين عامي 1987 و1990.



وكما كان متوقعا، افتقد لاعبو نابولي الى التركيز اللازم ما سمح لفيورنتينا بأن يكون الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من اللقاء لكن دون فعالية أمام المرمى، فدخل الطرفان استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيد الموقف تزامنا مع دخول الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بدلا من المكسيكي المصاب هرفينغ لوسانو (45). ومع بداية الشوط الثاني، حصل نابولي على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء تسبب بها المغربي سفيان امرابط باسقاطه السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لكن الهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن أخفق في ترجمتها بعدما اصطدم بتألق الحارس بييترو تيراتشيانو (48). لكن النيجيري عوض في الدقيقة 74 من ركلة جزاء أخرى انتزعها «كفارا»، رافعا رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف عن المهاجم الأرجنتيني لإنتر لاوتارو مارتينيس، قبل أن يترك مكانه لمواطن الأخير جيوفاني سيميوني.



وكان أوسميهن الذي رفع رصيده الإجمالي الى 47 هدفا في الدوري الإيطالي ليصبح أفضل هداف إفريقي في «سيري أ» أمام نجم ميلان السابق الرئيس الليبيري الحالي جورج وياه (46)، سعيدا بعدم التخلي عن ركلة الجزاء لزميله الپولندي بيوتر زيلينسكي الذي عرض عليه تنفيذها.



وقال «أخفقت في الأولى وبالتالي كان يتوجب علي تسجيل الثانية، وكنت واثقا من أني سأسجل الثانية».



وبدا النيجيري واثقا أيضا من أن يصبح أول هداف للدوري من فريق متوج باللقب منذ 2016، قائلا «أعتقد أننا سنكسر اللعنة. ما زال أمامنا أربع مباريات وأريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف مع التركيز على الفوز بالمباريات». وكان هدف أوسميهن الفاصل بين الفريقين حتى النهاية رغم محاولات فيورنتينا، فحقق الفريق الجنوبي فوزه السادس والعشرين هذا الموسم، فيما مني «فيولا» بهزيمته الثانية عشرة ليتجمد رصيده عمد 46 نقطة الثامن بفارق الأهداف أمام تورينو ومونتسا اللذين انتهت مواجهتهما بالتعادل 1-1.