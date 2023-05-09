محمد راتب

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية تشكيل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية لعام 2023 برئاسة عبدالله نايف العنزي، ومحمد زيد المطيري نائبا للرئيس، وناصر حسن العتيبي أمينا للسر، وعبيد غازي الديحاني أمينا للصندوق، ونصار عبدالله البحا رئيسا للجنة المشتريات، وفيصل عقيل العازمي رئيسا للجنة المالية والإدارية، وناصر دابس الرشيدي رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية، ود.مشاري عبدالله السهيل ومحمد مطلق المويزري عضو مجلس إدارة.



وبهذه المناسبة، أعلن رئيس الجمعية عبدالله العنزي أن باكورة عمل مجلس الإدارة ستكون تحسين الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المنطقة، ومن أبرزها صيانة واستبدال كل الثلاجات المتهالكة في الأسواق والفروع، وتجديد جميع الأرضيات وتهيئة متعة التسوق في منافذ بيع الجمعية بما يتناسب مع تطلعات الأهالي والمساهمين.