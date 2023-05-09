اختارت الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2023-2027، وذلك في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الأول في مقر الاتحاد، حيث تمت تزكية هاني المرشاد رئيسا لمجلس الإدارة، وطلال العيدان نائبا للرئيس، وعبدالله العتيبي أمينا للسر العام، وناصر العدواني أمينا للسر المساعد، وأحمد النمران أمينا للصندوق، وعلي الصراف أمينا للصندوق المساعد، فيما نال العضوية: خالد الحسيني، أحمد المطيري وفيصل الرشيدي.



وقد أشاد المرشاد بثقة الجمعية العمومية للاتحاد بتزكيته رئيسا لمجلس الإدارة، مضيفا: «أعتز كثيرا بهذه الثقة والتي ستتم ترجمتها على أرض الواقع للنهوض باللعبة على المستويين المحلي والدولي، وسأكون وزملائي بالمجلس الجديد على قدر هذه الثقة» كما شكر رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم وأعضاء النادي، على تجديد الثقة به وترشيحه لمنصب الرئيس.



وأكد المرشاد أن هناك خطة وضعها المجلس السابق من 2019 حتى 2023 وسيتم استكمال العمل بها وتطويرها للأفضل بما يضمن تطوير اللعبة فنيا وإداريا والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الخارجية ورفع اسم وعلم الكويت في كل محفل، مشددا على أن التايكوندو الكويتي موجود على خارطة اللعبة خليجيا وعربيا وآسيويا ودوليا، بتحقيقه العديد من الميداليات الآسيوية.