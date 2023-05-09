تدعو «زين» عشاق وجماهير الكرة الكويتية لحضور الاحتفالية الخاصة المصاحبة لنهائي كأس صاحب السمو الأمير في ستاد جابر اليوم ابتداء من الساعة 3:30 عصرا، وهي الاحتفالية التي تنظمها شركة زين بالشراكة مع اتحاد كرة القدم ووزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة احتفاء بالمباراة النهائية لـ «أغلى الكؤوس» بين حامل اللقب نادي كاظمة ونادي الكويت.



وستتضمن الاحتفالية العديد من الأنشطة الترفيهية في المنطقة المخصصة للجماهير (Fans Zone) مقابل البوابة 6 باستاد جابر الأحمد الدولي، والتي ستقدم ما يصل إلى 200 جائزة من هواتف ذكية وساعات ذكية وسماعات وجوائز قيمة أخرى قبل انطلاق صافرة البداية وبين الشوطين، هذا بالإضافة إلى الجوائز للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي والفقرات الاستعراضية المميزة.



وتقوم «زين» بالمشاركة في مهرجان نهائي كأس سمو الأمير ضمن الشراكة والرعاية الرسمية لأنشطة اتحاد الكرة خلال المواسم (2022-2026)، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري الدرجة الأولى، وكأس سمو ولي العهد وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).



ولكونها الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد، تقدم زين جوائز نقدية وعينية للاعبين والجماهير تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، بحيث تقدم جوائز نقدية للاعبين والرياضيين تشجيعا لهم للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة.



ويرتكز دور «زين» على 3 محاور رئيسية هي: الدعم المادي الذي تقدمه للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات وتفاعلها مع الجماهير، بالإضافة إلى مفاجأة جديدة كليا للمرة الأولى في الكويت وهي أول لعبة «فانتسي» في تاريخ الدوري الكويتي، وهي الأنشطة التي تتماشى مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة.



وتؤمن «زين» بأن لمؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذه الشراكة مع أكبر حدث كروي محلي تأتي لتعزز من الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في القطاع الرياضي الكويتي، وهي تأتي تماشيا مع إستراتيجيتها الاجتماعية لدعم الرياضة والشباب.