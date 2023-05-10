

عقدت شركة التقدم التكنولوجي، الشركة الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية والبيئية الشاملة للقطاعيين العام والخاص، جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم عن عام 2022، بمبلغ إجمالي وقدره 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال.



وقد عقدت الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل صرخوه، والذي تطرق إلى أداء الشركة خلال العام، حيث حققت إجمالي إيرادات بقيمة 165.5 مليون دينار، مقابل 142.3 مليون دينار في العام 2021 بزيادة 16.3%.



كما حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 7.01 ملايين دينار في 2022 بارتفاع 32.3% عن أرباح العام 2021، وبلغت ربحية السهم 46.75 فلسا للسهم مقابل 35.33 فلسا للسهم في عام 2021، وبلغ الانخفاض في المصاريف البيعية والإدارية 22.5% عن العام الماضي.



فيما بلغت الإيرادات المتكررة والتي تشمل الصيانة والمواد الاستهلاكية، والتي تمثل 52.3% من إجمالي الإيرادات، مبلغا وقدره 86.6 مليون دينار بانخفاض بنسبة 11.6% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعاود الشركة بالنمو بها في عام 2023.



من جهة أخرى، تأثرت إيرادات المشاريع بالزيادة لتبلغ 78.9 مليون دينار، بارتفاع وقدره 78% مقارنة بالعام الماضي، ويأتي هذا نتيجة التسارع بإنجاز المشاريع الكبرى مما يدل على اهتمام الدولة الكبير في التوسع في أعمال البنية التحتية الطبية وتحسين جودة الخدمات الطبية وزيادة القدرة والإمكانيات الطبية الداخلية للبلاد والتي تمثل استراتيجية الرعاية الصحية المستقبلية.



وأضاف صرخوه: «نعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والتي ستساهم بنمو كبير في الشركة خلال الأعوام المقبلة، حيث ستزيد هذه المشاريع ليس فقط من تعزيز قدرتنا التنافسية طويلة المدى في تحقيق حصة سوقية كبيرة مستدامة فحسب، بل ستساهم في سرعة النمو خلال السنوات المقبلة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة غسان مملوك: «إن استثمار الشركة في زيادة حصتها في رأسمال شركة المركز الطبي الكويتي القابضة لتصبح 48.51% كما في نهاية عام 2022 هو جزء من استراتيجية الشركة التوسعية في المجال الصحي الواعد والمتميز. سوف تعكس النتائج التشغيلية لمجموعة المركز الطبي الكويتي القابضة وأبرزها مستشفى الكويت إيجابا على أداء الشركة خلال الأعوام المقبلة».



يذكر أن شركة التقدم التكنولوجي تعتبر من كبرى الشركات العاملة في مجال توريد المعدات الطبية وصيانتها وتوريد قطع الغيار والمستلزمات الطبية بالكويت، وتتمتع الشركة بملاءة مالية وعلاقات تجارية متينة مع كبرى الشركات العالمية تمتد لأكثر من 42 عاما.