غازي النفيسي: النتائج الإيجابية مدعومة باستمرار التحسن في الأداء التشغيلي واستقرار المؤشرات المالية

«ماريوت للشقق الفندقية» بمجمع العاصمة دخل مرحلة التشغيل.. ويقدم مستوى عالياً من الفخامة والرفاهية



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2023، حيث حققت صافي أرباح بمبلغ 3.7 ملايين دينار، بنمو نسبته 32%، وبربحية سهم 6.9 فلوس للسهم الواحد، وذلك بالمقارنة بصافي ربح 2.8 مليون دينار وربحية سهم 5.2 فلوس عن الفترة المقارنة من العام الماضي.



وكشفت البيانات المالية للشركة عن ارتفاع الموجودات إلى 427 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 7%، كما بلغت الإيرادات التشغيلية 9.8 ملايين دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي بزيادة 23%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 16% إلى 6.9 ملايين دينار، وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 166 مليون دينار، بالمقارنة بـ 154 مليون دينار عن الفترة المقابلة من 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن تلك النتائج الإيجابية تأتي بدعم من استمرار التحسن في الأداء التشغيلي للشركة، واستقرار مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية، والتي ساهمت بشكل كبير في وضوح الرؤية وزيادة رغبة الشركة في تطوير أنشطتها والمشاركة بشكل قوي في السوق المحلي.



وحول مشروع العاصمة، أفاد النفيسي بأن المكون الفندقي من مشروع العاصمة «فندق ماريوت للشقق الفندقية» قد دخل مرحلة التشغيل الفعلي، وفتح أبوابه لاستقبال راغبي السكن في أحدث مرافق الإقامة في الكويت، والتي تتمتع بمستوى عال من الفخامة والرفاهية، ويقدم الفندق خدمات الضيافة تحت إدارة ماريوت العالمية والمشغل لجميع مرافق الشركة الفندقية.