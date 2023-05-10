

أحمد مغربي



أصدرت شركة نفط الكويت تعميما يقضي بترقية 19 قياديا بالشركة بينهم 12 رئيس فريق و5 مديرين ومستشار واحد وكبير اختصاصي واحد.



وجاء في التعميم الذي حمل رقم 2023/8 الصادر عن الرئيس التنفيذي لـ«نفط الكويت»، أحمد العيدان، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن تلك التغييرات سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 10 الجاري، وطالت الترقيات العديد من المديريات داخل الشركة مع استحداث عدد من المجموعات، حيث تم تعيين د.سعود مبارك العجمي مديرا للمجموعة الطبية (مستشفى ساوثويل).



وتعيين مبارك جويعد العجمي مديرا للمجموعة الطبية.



وتم نقل فريق عمل صيانة مستشفى الأحمدي من مجموعة خدمات الأحمدي الى المجموعة الطبية على أن يستمر محمد عبيد العجمي رئيسا لفريق عمل صيانة مستشفى الأحمدي.



ويصبح د.عماد داود العوض مستشارا طبيا.



وتم تعيين فهد فهاد العتيبي مديرا لمجموعة الموارد البشرية (الأصول والخدمات المساندة).



ويعين فهد خالد بوقماز رئيسا لفريق عمل علاقات العاملين.



وأصبح منذر خليفة الفوزان رئيسا لفريق عمل المرافق.



ومحمد عبدالله الكندري رئيسا لفريق عمل صيانة المباني في مجموعة خدمات الأحمدي.



كما أصبح عبدالعزيز علي نجف رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار (شمال الكويت).



وأصبح ثنيان حمد العصفور رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار (جنوب الكويت).



كما أصبح عبدالمحسن عبدالعزيز العبيدي رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار (شرق الكويت).



وتم تعيين عبدالعزيز عبدالله دشتي رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار (الغاز).



وغازي فيصل البصيري رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار (النفط الثقيل).



وهيثم إبراهيم الميان مديرا لمجموعة هندسة الحفر.



أما في مديرية (جنوب وشرق الكويت) فتم تعيين عبدالله عبدالكريم الرباح مديرا لمجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت).



وتعيين عبدالله مراد تقي رئيسا لفريق عمل عمليات النقل.



أما فريق عمل الورش المركزية، فتم تعيين خالد سلطان العجمي رئيسا لفريق عمل الورش المركزية.



وأصبح مأمون أديب الغواص كبير اختصاصيين ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العقود.



وأصبحت نهى نبيل نجم كبير اختصاصيين.