بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نظم مكتب العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت الحفل الختامي للمسابقة العلمية الثانية للعلوم الحياتية المقامة بعنوان «شركاء في التنمية والتعليم» لطلبة المرحلة الثانوية على مستوى الكويت للمدارس الحكومية والخاصة.



حضر الاحتفال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي، وممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية ورئيس لجنة مسابقة الكويت الثانية للعلوم الحياتية د.نواف الهاجري، والمدير الإداري في كلية العلوم الحياتية صالح المسلم.



في البداية، رحب الرشيدي بالضيوف، مشيرا الى أن المسابقة من شأنها إثارة روح المنافسة الواعية بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وتحفيزهم على المعرفة والاطلاع والابتكار.



وأكد الرشيدي أن جامعة الكويت تولي جانب التعليم اهتماما بالغا، وتسعى دائما إلى تمكين الفكر الإبداعي ونشر المعرفة الإنسانية وإعداد الثروة البشرية، وطالما كانت رائدة في مجال البحث العلمي، مؤكدا اهتمام جامعة الكويت وتركيزها نحو الجودة والتنمية المستدامة والاستثمار برأس المال البشري وتبني الأفكار الداعمة لتحقيق خطة التنمية لرؤية 2035.



بدورها، أعربت ممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي عن سعادتها بتواجدها في هذا المحفل العلمي بكلية العلوم الحياتية وهذا الصرح الأكاديمي بمدينة صباح السالم الجامعية للاحتفال بختام مسابقة الكويت الثانية للعلوم الحياتية للمرحلة الثانوية بمشاركة نخبة متميزة من طلاب وطالبات التعليم الحكومي والخاص الذين تعقد عليهم الآمال لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها. وشهد الحفل الختامي تكريم المشاريع الفائزة وهي كالآتي:



علوم التقنية البيئية



٭ الأول: تعقيم مستشفيات ومدارس الكويت باستخدام تكنولوجيا الهندسة النانوية الذكية بالليزر وأكاسيد الخارصين النانوية المستخلصة من قشر الرمان بوليمرات السيليكا ـ ثانوية الشجاع بن الأسلم.



٭ الثاني: شوارع ذكية مستدامة صديقة للبيئة ـ مدرسة الإسراء بنات.



٭ الثالث: إدارة التخلص من النفايات ـ مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة.



علوم الغذاء والتغذية



٭ الأول: eating disorder ـ مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة.



٭ الثاني: fast food calories ـ مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة.



٭ الثالث: تأثير نظام حمية الكيتو الغذائي على المراهقين الذين لديهم مستويات مختلفة من كتلة الجسم ـ المدرسة الكندية ثنائية اللغة.



علوم اضطرابات التواصل



٭ الأول: اضطراب المعالجة السمعية المركزية ـ مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة.



٭ الثاني: التأتأة أسبابها وطرق علاجها ـ مدرسة شريفة العوضي الثانوية بنات.



٭ الثالث: The non verbal communicator ـ مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة.



علوم ونظم المعلومات



٭ الأول: تحديد فصائل الدم ـ المدرسة الكندية ثنائية اللغة.



٭ الثاني: تطبيق بعثات ـ ثانوية السالمية بنات.



٭ الثالث: Kuwait complaint form ـ مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة.