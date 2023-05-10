استضافت كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة الأمريكية بالكويت، المؤتمر الدولي للتعليم الهندسي الرابع عشر، والذي يعد الأول من نوعه في الكويت من سلسلة المؤتمرات التي تم عقدها في العديد من دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



وأقيم المؤتمر برعاية رئيسية من شركة مشاريع الكويت القابضة «KIPCO» وشركاتها التابعة بنك برقان ومجموعة الخليج للتأمين، ورعاية بلاتينية من مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا «ABET» وMathWorks وBinary Logic بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي للمؤتمر.



وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت أ.د.روضة عواد ضرورة النظر في تأثير التقنيات الناشئة والتغيرات السريعة على مستقبل التعليم، قائلة: بصفتنا خبراء ومبدعين وأكاديميين يجب علينا مشاركة الابتكار مع بعضنا البعض، واستخدام منظور التخصصات المتعددة لحل التحديات المعقدة التي تواجهنا.



بدوره، قال عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.أمير زيد أن هذا المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للباحثين والأساتذة والعاملين في مجال الهندسة، ويضم 200 مشارك من 50 دولة حول العالم، مبينا أن المؤتمر هو الأول الذي يعقد وجها لوجه بعد أزمة كورونا، الأمر الذي يشجع المشاركين على التواصل الشخصي مع بعضهم البعض.



من جانبها، أكدت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين لمجموعة «كيبكو» إيمان العوضي، أن قطاع التعليم من الركائز المهمة في محفظة شركة مشاريع الكويت، وقد شكل تأسيس الجامعة عام 2003 بداية دخولنا هذا القطاع، ومساهمتنا في تعليم الشباب بالكويت، من خلال شبكة مدارسنا وهذه الجامعة، لنسهم في تشكيل مستقبل البلاد عبر جودة التعليم الذي نقدمه.