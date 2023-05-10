الفجام: مؤتمر التربية العملية خطوة وترجمة فعلية نحو التنمية المستدامة في الموارد البشرية

حصة آل ثاني: عملية التعليم المستدامة تمكن المتعلمين من التصدي للتحديات العالمية الحديثة



عبدالله الراكان



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني أمس أهمية المؤتمر الدولي الأول للتربية العملية في كلية التربية الأساسية للارتقاء بالتعليم والمعلم، ما يشكل إضافة إلى سجل إنجازاتها والدور الذي تلعبه في تكوين الموارد البشرية الوطنية.



جاء ذلك في كلمة للوزير العدواني خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتربية العملية الذي تنظمه كلية التربية الأساسية ممثلة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعنوان «التنمية التعليمية المستدامة في ظل رؤية كويت 2035».



وقال العدواني إن كلية التربية الأساسية تعد صرحا تعليميا شامخا ومصنعا لإعداد معلمي المستقبل ورفع قدراتهم التنافسية والإنتاجية التربوية لتحقيق رؤية الكويت 2035، مبينا ان وزارتي التربية والتعليم العالي تسعيان إلى ترجمة سياسة الدولة والقيادة السياسية في رفع شأن المعلم باعتباره الأداة الحقيقية للتنمية والغاية للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية للارتقاء بالمنظومة التعليمية.



وأشار إلى الحرص على ترجمة التوجيهات السامية بأهمية خلق نظام تعليم للطلبة لتمكين قدراتهم البشرية من الوصول إلى مجتمع معرفي مستدام وقدرات وطنية تنافس محليا وعالميا من أجل إعداد خريج قادر على تحقيق حاجات المجتمع وزيادة الإنتاج والتنافس في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.



من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الراعي الأكاديمي للمؤتمر د.حسن الفجام إن المؤتمر خطوة وترجمة فعلية نحو التنمية المستدامة في الموارد البشرية بغية الوصول الى مخرجات تعليمية عالية الجودة تنعكس إيجابا على المجتمع ومؤسسات الدولة بالمستقبل.



ولفت الفجام إلى تبادل الخبرات والتجارب خلال المؤتمر بين الدول في تبني التنمية المستدامة في مخرجات التعليم والارتقاء بمتطلبات كلية التربية الأساسية مما يتناسب مع متطلبات رؤية الكويت المستقبلية وسوق العمل.



بدوره، أكد عميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي في كلمته أن كلية التربية الأساسية تتجه إلى اعتماد برامجها العلمية من مؤسسات عالمية للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية 2035، موضحا أن المؤتمر الدولي يهدف إلى الاستفادة من تجارب المؤسسات التعليمية المناظرة بهدف بناء نظام تربوي وتعليمي لكلية التربية الأساسية على مستوى عال من الكفاءة والمهنية ما يعود بالنفع على إعداد المعلم واكتسابه المهارات الدراسية.



من جهتها، قالت ممثلة الوفود المشاركة في المؤتمر عميدة كلية التربية بجامعة قطر الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني في كلمتها إن عملية التعليم المستدامة تمكن المتعلمين من خلال غرس المعارف والمهارات والقيم والأخلاق اللازمة للتصدي للتحديات العالمية الحديثة، مؤكدة أهمية التخطيط لنظام تعليمي يعمل على الاستدامة.



وفي السياق ذاته، بينت أمين العام المؤتمر ورئيس مكتب التربية العملية د.منيرة شرار أن المؤتمر يستعرض الوضع الراهن للتعليم والتدريب في الكويت وتقييمه وتحقيق الهدف بتطوير الخطة التدريبية لبرنامج التربية العملية وتفعيل الدور العربي المشترك عبر عرض تجارب الدول والاستفادة منها.



وذكرت شرار أن كلية التربية حريصة على إعداد معلم ذي كفاءة عالية وفق معايير عالمية، كما يحرص مكتب التربية العملية على مساعدة الطلبة والمعلمين في تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من بلوغ أهدافهم وطموحاتهم المهنية وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والتعليمية الحديثة في ظل رؤية كويت جديدة 2035.