عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، في مكتبه أمس، وفدا من أعضاء جمعية المكفوفين، وأعضاء جمعية المعلمين.



وتطرق اللقاء إلى بحث ومناقشة عدد من القضايا التربوية التي تضطلع بها الوزارة، وتتعلق بالميدان التربوي، وتصب في خدمة التعليم، وتراعي مصلحة أبنائنا المتعلمين لخلق جيل قادر على النهوض بوطنه.



كما تم خلال اللقاء بحث كل الرؤى والأطروحات والمبادرات التي تحفز أدوار المعلمين، وتخدم طرق التعلم التي تحقق أثرا واضحا في رفع مستوى المتعلمين، والارتقاء بالعملية التعليمية في كل جوانبها.